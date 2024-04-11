عشية عيد الفطر.. مصرع 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجريمة إطلاق نار بالناصرة

فلسطين اليوم

لقي 3 فلسطينيين مصرعهم مساء يوم الثلاثاء بجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة عشية عيد الفطر.

وأشارت الطواقم الطبية إلى أن 4 فلسطينيين آخرين أصيبوا بالجريمة ذاتها، بينهم سيدتين إحداهما تبلغ من العمر 70 عامًا، والأخرى 40 عامًا حيث وصفت حالتها بالخطيرة.

وأوضحت الطواقم الطبية أن القتلى الـ 3 بالجريمة في الأربعينيات من عمرهم. وقد حرى نقل 2 من المصابين بجريمة إطلاق النار بالناصرةوهما بحالة خطيرة إلى المستشفى لاستكمال عملية الإنعاش القلبي.

وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباه الأولي يشير إلى أن شخصًا أقدم على إطلاق النار على أفراد عائلته في الناصرة وأنهى حياته بعد ذلك.

وقال مسعف من مكان جريمة إطلاق النار بالناصرة: إنه مشهد معقد مع 7 ضحايا، شاهدنا الضحايا منتشرين في الساحة على مسافةنحو 200 متر بينهم.