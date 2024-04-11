موسكو: ردّنا سيكون "مزدوجاً" على خطة واشنطن لنشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

فلسطين اليوم

أكّد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أنّ رد روسيا سيكون "مزدوجاً" على خطط الولايات المتحدة الأميركية،لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال ريابكوف، في حديثٍ للصحافيين، إنّه "تمت مناقشة خطط واشنطن خلال زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى بكين"، مشيراً إلىأنّه على روسيا أن "ترد على الردع المزدوج، بإجراءٍ مضادٍ مزدوج".

وأوضح ريابكوف أنّ أحد عناصر هذا الردّ المضاد، سيكون مراجعة نهج موسكو تجاه الوقف الأحادي، لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرةالمدى، الذي أعلنته روسيا عام 2018.

كما أشار إلى أنّه مع اتخاذ الخطط الأميركية "المزيد من الخطوط العريضة الملموسة"، فإنّ روسيا تنتقل إلى "خطوات انتقامية عملية"،مضيفاً أنّ هذا ينطبق تماماً على الاتجاه الأوروبي.

وجاء هذا التصريح بعد إعلان المتحدث باسم قيادة الجيش الأميركي في المحيط الهادئ، روب فيليبس، أمس الأربعاء، أنّ الولايات المتحدةتهدف إلى نشر أنظمة صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في نهاية العام الحالي 2024.

وفي تصريحٍ لوكالة "سبوتنيك" بشأن خطط الولايات المتحدة، لنشر أنظمة صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قالفيليبس إنّ "كل شيء يسير وفقاً للخطة الموضوعة، لتحقيق الهدف بحلول نهاية العام الحالي".