خمس دول عربيّة تنقذ صادرات "إسرائيل"

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الاقتصاد في كيان العدو تقريرًا يبيّن التغيّرات في حجم الصادرات "الإسرائيليّة" بين عامَيْ 2022 و2023. اللافت للنظر، هوأنّ الصادرات "الإسرائيليّة" عانت من أزمةٍ خانقةٍ العام الماضي 2023، ما أدّى إلى تراجعها بنسبة 6 بالمائة، غير أنّ خمس دول عربيّةأنقذت تجارة "إسرائيل" الخارجيّة، بعدما سجّلت في العام نفسه نموًا كبيرًا في صادرات الكيان باتجاهها.

وهذا ما سمح لإسرائيل بتفادي تقلّص أقسى في حجم صادراتها.

وحلّت المغرب في المرتبة الأولى بنسبة نموّ بلغت 128%، تليها كل من مصر والبحرين والأردن والإمارات.

تجدر الإشارة إلى أنّ المؤسسات الرسميّة "الإسرائيليّة" تعطي أهميّة خاصّة لدراسة نسب نموّ التجارة مع الدول العربيّة، باعتبارها مؤشرًاعلى اندماج "إسرائيل" في محيطها، مقابل الخروج من حالة “اقتصاد الجزيرة” المعزولة عن الشرق الأوسط، كما يصف اقتصاديّو"إسرائيل" كيانهم.