جيش الاحتلال يعلن بدء "عملية عسكرية" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صباح يوم الخميس، عن البدء بعملية عسكرية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت وسائل الاعلام، أنّ جيش الاحتلال شنّ عدة أحزمة نارية متتالية شمال مخيم النصيرات ومحيط منطقة وادي غزة، فيما استهدفتطائراته مسجد ذو النورين في أرض أبو غولة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مسجد معاذ بن جبل في أرض عائلة درويش شمال مخيم النصيرات، فيما أطلقت النار من قبل الطائراتشمال وغرب مخيم النصيرات.

وتوغلت آليات جيش الاحتلال شمال مخيم النصيرات من جهة شارع صلاح الدين وطريق بلدة المغراقة، فيما استهدف عدد كبير من العماراتالسكنية في مدنية الزهراء شمال المخيم.

واستشهد مواطنين، في قصف زوارق الاحتلال الحربية منازل المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت المعلومات، بارتقاء 5 شهداء، وعدد من الجرحى، إثر قصف الاحتلال شقة سكنية ومدرسة شمال مخيم النصيرات.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 33,482 شهيدا، و76049 مصابا، فيما لا يزال آلافالمواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.