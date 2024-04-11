وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 33545

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنّ 63 شهيداً، و45 مصاباً آخرين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعاتالـ24 الماضية، من جراء العدوان الإسرائيلي.

وفي تقريرٍ إحصائي، أكّدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 33545 شهيداً و76094 إصابة، منذاندلاع "طوفان الأقصى".

بدوره، قال مصدر صحافي في غزة، إنّ 8 شهداء ارتقوا، كما وقعت إصابات عدة بقصف الاحتلال قرب المستشفى المعمداني في مدينةغزة، كما ارتقى شهيدان في قصف زوارق الاحتلال الحربية مخيم الشاطئ غربي المدينة.

وأضاف أنّ مدفعية الاحتلال قصفت حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي شرقي رفح، أفاد مصدر صحافي بارتقاء 6 شهداء ووقوع عدد من الجرحى بقصف الاحتلال مجموعةً من الأهالي في حي الجنينة.

كذلك، ارتقى 5 شهداء ووقع عدد من الجرحى بقصفٍ استهدف مدرسة وعمارة سكنية في مخيم النصيرات، كما وصل عددٌ من الجرحى إلىمستشفى العودة بعد قصف الاحتلال المخيم الجديد شمالي النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وسط القطاع أيضاً، أكّد مراسلون أنّ الطيران المروحي الإسرائيلي فتح نيران رشاشاته على شمال مخيم النصيرات، وقصف مدينةالأسرى شمال غرب النصيرات ومحيط أبراج الصالحي في المخيم.