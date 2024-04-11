رئيسي معزياً هنية: تضحيات قادة المقاومة في الخط الأمامي لتحرير القدس

فلسطين اليوم

عزّى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، باستشهاد 3 من أبنائهوأحفاده في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي اتصال هاتفي اليوم الخميس، أكد رئيسي أن قادة المقاومة بالتضحيات التي يقدمونها، إلى جانب تلك التي يقدمها الشعب، "يضعونأنفسهم في الخط الأمامي لجبهة تحرير القدس".

بدوره، ثمّن هنية تضامن الجمهورية الإسلامية مع قتل الاحتلال أبناءه، مشدداً على أنّ الاحتلال باستهدافه أبناء قادة المقاومة "غير قادرعلى التأثير سلباً في عزيمة الشعب الفلسطيني بل إنّ ذلك يزيده صموداً".

وأضاف هنية أنّ "هذه الدماء ستضمن المستقبل والحرية للشعب الفلسطيني".

من جهته، عزّى القائد العام لحرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي، هنية، عقب جريمة الاحتلال بحق أبنائه، وقال إنّ "هذا العدوان علىسيارة مدنية يعكس هزيمة الصهاينة أمام صبر سكان غزة وصمودهم التاريخي"

وأضاف سلامي في رسالته أنّ "هذه الآلام والدماء ستصنع مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته وحريته. ولا شك في أن الإرادة الصامدة لن تتأثر بمثل هذه الجرائم".

وأمس، استهدف الاحتلال 3 من أبناء هنية، في استهداف مركبة كانوا يستقلّونها في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، عصر أول أيام عيدالفطر.

وأبناء هنية الشهداء هم حازم وأمير ومحمد، وقد ارتقوا برفقة الأحفاد أيضاً، خالد ومنى وآمال ورزان، فيما الحفيدة ملاك مصابة.