بأيادٍ مُلطخة بالدماء.. متظاهرون يقاطعون أوستن فى مجلس الشيوخ تضامناً مع غزة

فلسطين اليوم

قاطع مُتظاهرون رافضون للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة كلمةً لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال جلسة استماع عقدت في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.

ووقف المتظاهرون رافعين أكفّهم الملطخة بالطلاء الأحمر، رمزاً إلى إراقة الدماء في قطاع غزّة. وعلى الفور، وخلال التظاهر ضد سياسية واشنطن، رفض أوستن شعارات المتظاهرين المطالبة بـ"إنقاذ أطفال غزّة" و"وقف إطلاق النار"، قائلاً إنّه ليس لدينا أيّ دليل على أنّ "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزّة، مضيفاً أنّ "ما حدث في 7 أكتوبر كان مروعاً".

تصريحات أوستن جاءت بعدما أكّدت السيناتور إليزابيث وارن أنّ "المسؤولين الدوليين يمكن أن يجدوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة إبادة جماعية من الناحية القانونية".

وأضافت وارن: "يوجد أدلّة كافية على ارتكاب إبادة جماعية في غزّة"، وأنّ "ما تفعله إسرائيل خطأ"، مشيرةً إلى "تجويع الأطفال والمدنيين وإسقاط قنابل على مناطق مكتظة بالسكان".

وطالب المتظاهرون الولايات المتحدة "بالتوقف عن تمويل إسرائيل" والتوقف عن دعم جرائم "الإبادة الجماعية". وقال آخرون إنّ على الولايات المتحدة تخصيص الموارد في مجالات الصحة ومكافحة تغير المناخ بدلاً من دعم "إسرائيل" مالياً.

وخلال الجلسة، حاول أوستن الترويج لحزمة المساعدات لـ"إسرائيل"، إلى جانب حزمة مساعدات أخرى مماثلة سيتم تقديمها لأوكرانيا، كما أشار إلى القضية الإنسانية في غزّة.

وتوقّع أوستن أن يبدأ الرصيف البحري الذي أنشأته الولايات المتحدة العمل بحلول نهاية الشهر الجاري، متابعاً أنّ تطبيق المسار البحري سيُساهم أيضاً في زيادة نطاق المساعدات لسكان غزّة.

ورداً على تصريحات أوستن التي وصفوها بالاستفزازية، قام المتظاهرون بإغلاق كافتيريا مجلس الشيوخ في واشنطن، وهتفوا: "لا يمكن لمجلس الشيوخ أن يأكل حتى تأكل غزة".

يُشار إلى أنّ شرطة "الكابيتول" ألقت القبض على المتظاهرين جميعاً.

تأتي تصريحات أوستن في وقتٍ يزداد عدد الشهداء في قطاع غزّة بسبب العدوان واتباع سياسة الإبادة الجماعية، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي تضييق حصاره على القطاع، وخصوصاً في شماله، بدعمٍ من الإدارة الأميركية التي تمدّ "إسرائيل" بالمساعدات والذخائر العسكرية.