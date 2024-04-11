رئيس القيادة المركزية الأمريكية يزور كيان الاحتلال لتنسيق الرد على أي هجوم إيراني

فلسطين اليوم

أفادت بوابة "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا يعتزم زيارة "إسرائيل" لتنسيق الإجراءات في حال وقوع هجوم إيراني.

وذكر المصدران أن كوريلا يعتزم الاجتماع مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت وغيره من كبار المسؤولين في الجيش.

وأشارا إلى أن "إسرائيل" تستعد لهجوم إيراني مباشر محتمل باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ.

وأكدت مصادر "أكسيوس" أنه في حال حدوث مثل هذا السيناريو، فإن "إسرائيل" سترد على الهجوم الإيراني.

ويجري ممثلو الولايات المتحدة والاحتلال على مختلف المستويات اتصالات للتحضير لرد محتمل من إيران.

كما صرح متحدث باسم البنتاغون أن رحلة كوريلا لن يتم مناقشتها بسبب مخاوف أمنية عملياتية.