إصابات في قصف الاحتلال على مدينة غزة

فلسطين اليوم

أصيب، الليلة الماضية، عدد من المواطنين بجروح، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في شارع النفق بمدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وفي السياق ذاته، استهدفت طائرات الاحتلال مخيم النصيرات، كما نفذت أحزمة نارية وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل في منطقة العمور شرق الفخاري بخان يونس جنوب قطاع غزة.