بايدن يؤكد الالتزام "الثابت" بأمن الكيان الإسرائيلي في مواجهة إيران

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا مساء أمس الأربعاء دعمه "الثابت" للاحتلال في مواجهة تهديدات إيرانية متصاعدة بتوجيه ضربات انتقامية على قصف استهدف قنصليتها في دمشق -مطلع الشهر الحالي- وأودى بحياة قياديين كبار.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قال بايدن إن إيران "تهدد بشن هجوم كبير ضد إسرائيل".

وأضاف "كما أخبرت رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو فإن التزامنا بأمن إسرائيل، في مواجهة هذه التهديدات من إيران وحلفائها، ثابت، أكرر: ثابت. سنفعل كل ما في وسعنا لحماية أمن إسرائيل".

من جهته، أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع وزير الحرب الإسرائيلي يواف غالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب "إسرائيل "ضد أي تهديد من إيران ووكلائها.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي للجزيرة إنه في حال تعرضت الكيان الإسرائيلي لهجوم بالصواريخ والمسيرات فقد تساهم القوات الأميركية في اعتراضها، وأنه من غير المستبعد شن ضربات انتقامية مشتركة مع إسرائيل إذا تعرضت لهجوم من إيران أو وكلائها.

من جهة أخرى، نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين أن قائد القيادة الوسطى الأميركية قد يزور الكيان للتنسيق بشأن هجوم إيراني محتمل، مشيرا إلى أن التنسيق الإسرائيلي الأميركي يشمل الدفاع الجوي والصاروخي المشترك في المنطقة.