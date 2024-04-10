رئيسي يتصل بإردوغان: قطع العلاقات الاقتصادية هو الحل الأكثر جدوى لردع جرائم الاحتلال

فلسطين اليوم

شكر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، على الإدانة التركية للهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانيةفي دمشق.

وفي اتصال هاتفي، جرى اليوم، بين الرئيسين، شدّد رئيسي على أنّ "قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول الإسلامية والكيانالصهيوني هو الحل الأكثر جدوى لردع جرائمه".

بدوره أعاد إردوغان إدانته الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل" اليوم مكروهة ومعزولة أكثر من أي وقتمضى.

وفي السياق، أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أنّ الكيان الصهيوني سيعاقب علىجريمة القنصلية الإيرانية في دمشق.

مشدّداً على أنّ "الكيان الغاصب ارتكب خطأً بالهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا"، لافتاً إلى أنّ "القنصليات والسفارات تُعدّ جزءاًمن أراضي الدول التابعة لها، وحين هاجموا القنصلية فكأنهم هاجموا أراضينا".

وأكد أنّ "الكيان الخبيث أخطأ في الهجوم على قنصليتنا وعليه أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك".

وكانت القنصلية الإيرانية في دمشق، قد تعرّضت في الأول من نيسان لاعتداء جوي إسرائيلي، استشهد على أثره قائد قوة القدس في لبنانوسوريا، العميد محمد رضا زاهدي، إضافة لمجموعة من المستشارين الإيرانيين، وعدد من المدنيين السوريين كانوا موجودين في محيط منطقةالاستهداف.