استشهاد 3 من أبناء رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده بقصف "إسرائيلي" على غزة

فلسطين اليوم

استشهد عدد من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، وعدد من أحفاده، اليوم الأربعاء، بقصف "إسرائيلي" فيمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفاد المعلومات الواردة من القطاع، باستشهاد 3 من أبناء رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، و3 من أحفاده بقصف "إسرائيلي" استهدفمركبتهم في مخيم الشاطئ، وهم: "حازم إسماعيل هنية وابنته آمال، أمير إسماعيل هنية وابنه خالد، وابنته رزان، محمد إسماعيل هنيةوإصابة ابنته ملاك".

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرة بحق عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة(حماس) إسماعيل هنية، عصر يوم عيد الفطر، بقصف مركبة مدنية راح ضحيتها خمسة شهداء حتى الآن، ووقوع إصابات.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان له، "جيش الاحتلال ارتكب هذه المجزرة خلال جولة لعائلة هنية، كانت تقوم بتنفيذ زيارات اجتماعية وعائليةبمناسبة حلول عيد الفطر، حيث تأتي هذه الجريمة استكمالاً لسلسلة من جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين والأطفال والنساء رغمالأجواء المقدسة لعيد الفطر المبارك".

وأدان بأشد العبارات جرائم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث وصل المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 125 شهيداً استهدفهم جيش الاحتلال بدم بارد ودون مراعاة لمشاعر المسلمين.

وحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر والجرائم التي مازال يرتكبها في إطار جريمةالإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والأطفال والنساء والنازحين.

وطالب المكتب الإعلامي، كل دول العالم الحر بوقف هذه الحرب العدوانية بالضغط على الاحتلال المجرم، ووقف عدوانه المستمر على شعبناالفلسطيني.