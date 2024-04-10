شهداء وجرحى بعد قصف الاحتلال لمركبة في مخيم الشاطئ

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمركبة في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين على الأقل بينهم أطفال بعد قصف طيران الاحتلال لمركبة في الشاطئ غرب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33,482 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 76049، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأفادت بوصول جثامين 122 شهيدا، و56 مصابا، إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة تواصل العدوان الإسرائيلي.