السيد خامنئي: الكيان الصهيوني أخطأ في الهجوم على قنصليتنا.. وسينال العقاب

فلسطين اليوم

شدد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، على أن الهجوم على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يعتبر هجوما على الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن الكيان الإسرائيلي سيعاقب على هذا الهجوم.

وفي كلمة بمناسبة عيد الفطر، قال السيد خامنئي إن "القنصليات والسفارات تعد جزءا من أراضي الدول التابعة لها وحين هاجموا القنصلية الإيرانية في دمشق فكأنهم هاجموا أراضينا".

ولفت إلى أن الكيان الإسرائيلي لم يكتف بقتل النساء والأطفال والآمنين في غزة خلال شهر رمضان بل كثف عدوانه وجرائمه، وأيده الغرب في تنفيذها.

واعتبر خامنئي أن "الدول الغربية كشفت عن حضارتها المبنية على أساس الشر خلال الأحداث الأخيرة هذا العام، خاصة في غزة.