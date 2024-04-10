اعتقال 8165 فلسطينياً في الضفة والقدس منذ الـ7 من أكتوبر

فلسطين اليوم

ارتفعت الات الاعتقال في محافظات الضفة الغربية بعد معركة طوفان الأقصى إلى أكثر من 8165 مواطنا.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُّروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن.

وتشمل المعطيات المتعلّقة بحالات الاعتقال، الذين أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تمّ الإفراج عنهم لاحقاً.

ويُصعّد الاحتلال عدوانه على الضفة الغربية، بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزّة، والمستمر منذ 186 يوماً.