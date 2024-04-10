رئيس وزراء إسبانيا: الاعتراف بدولة فلسطينية "مصلحة جيوسياسية لأوروبا"

فلسطين اليوم

جدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، التأكيد على أن بلاده مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال سانشيز في كلمة أمام مجلس النواب الإسباني، اليوم الأربعاء، إن "الأسرة الدولية لا يمكنها أن تساعد الدولة الفلسطينية ما لم تعترف بوجودها".

وأضاف أن اعترافا كهذا يندرج في إطار "المصلحة الجيوسياسية لأوروبا" وإسبانيا "مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية" من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وكان سانشيز قال في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه مؤخرًا خلال جولة في الأردن والسعودية وقطر، إن إسبانيا تعتزم القيام بذلك بحلول نهاية حزيران/يونيو.

وفي سياق متصل، شدد سانشيز على أن رد الكيان الإسرائيلي "غير المتناسب بتاتا" في قطاع غزة، "يقوّض عقودا من القانون الإنساني الدولي ويهدد بزعزعة استقرار الشرق الأوسط وبالتالي العالم بأسره".

والشهر الماضي، أبدى قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفاكيا ومالطا في بيان مشترك استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا، الثلاثاء، إن سانشز سيلتقي في الأيام المقبلة رؤساء حكومات عدد من الدول بينها النرويج والبرتغال، للحديث مرة أخرى عن "ضرورة المضي قدما باتجاه الاعتراف بفلسطين".