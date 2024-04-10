5 آلاف مواطن يؤدون صلاة العيد بالحرم الإبراهيمي في الخليل

فلسطين اليوم

أدى نحو 5 آلاف مواطن صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء، في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، رغم الإجراءات والقيود التي تفرضها قوات الاحتلال على الوصول إلى المسجد.

وعلى مداخل الحرم، شددت قوات الاحتلال من إجراءات التفتيش على حواجزها العسكرية، ودققت في بطاقات هوية المصلين.

ومنذ 1994، يفرض الاحتلال تقسيما على الحرم الإبراهيمي بواقع 63 بالمئة لليهود و37 بالمئة للمسلمين، بعد أن ارتكب مستوطن مجزرة بإطلاقه النار على مصلين في شهر رمضان من ذلك العام، ما أدى إلى استشهاد 29 مواطنا.