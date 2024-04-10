الاحتلال يعتقل مواطنا من إذنا ويخطر بهدم منزل في بني نعيم

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، شابا من بلدة إذنا غرب الخليل، وسلمت إخطارا لهدم منزل في بلدة بني نعيم شرقا.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال، دهمت عددا من الأحياء في بلدة إذنا، وفتشت عدة منازل تعود لعائلة طميزي في منطقة واد عزيز، واعتقلت الشاب محمد موسى ابو جحيشة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم، وسلمت عائلة المواطن أحمد زيدات، إخطارا لهدم منزله في حي الزيادات.