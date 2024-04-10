سيناتور أمريكي يدعو لمراقبة تنفيذ "إسرائيل" التزاماتها في غزة

فلسطين اليوم

قال السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، إن بلاده يجب أن تطلب تحديثا يوميا لخطوات "إسرائيل" بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

وأضاف ساندرز، في تصريح على حسابه في "إكس"، إنه "يجب مراقبة تنفيذ إسرائيل التزاماتها عن كثب وعلى أساس يومي؛ نظرا لسجلها المروع حتى الآن".

وأكد أن أغلبية الشعب الأمريكي يعتقد أن "إسرائيل" يجب ألّا تتلقى مساعدات عسكرية إضافية بينما تستمر الأزمة الإنسانية المفجعة في غزة.

وفي تصريح سابق، اتهم ساندرز رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتجويع أطفال قطاع غزة المحاصر، وقال إن "الولايات المتحدة ينبغي ألا تكون شريكة في هذه الممارسات".

وأضاف ساندرز، عبر تغريدة له، على منصة "إكس"، أن "العالم كله يشاهد نتنياهو يقوم بتجويع أطفال غزة، لا يمكننا أن نكون (الولايات المتحدة) متواطئين في هذه الوحشية".

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن "كمية صغيرة جدا من الغذاء والماء والأدوية والوقود اللازم تصل إلى قطاع غزة، بسبب الهجمات الإسرائيلية، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية".

وأردف ساندرز: "لا أستطيع أن أجد الكلمات لوصف خطورة الوضع، ولا أدري إلى أي مدى يمكن أن يسوء أكثر"، مؤكدا أن "مئات الآلاف من الأطفال في غزة يعانون من الجوع، ولا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة".