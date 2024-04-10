بطائرتين مسيّرتين.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا النفطي

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف ميناء حيفا النفطي بالطيران المسيّر، مؤكّدة مواصلة تصعيد عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

واستهدفت المقاومة العراقية، فجر اليوم الأربعاء، ميناء جيفا النفطي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بطائرتين مسيّرتين.

وقبل ذلك، استهدفت المقاومة العراقية ثلاثة أهداف للاحتلال، حيث أعلنت استهدافها خلال 72 ساعة الماضية "هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة، وآخر في عسقلان، إضافةً إلى ميناء عسقلان النفطي".

وأعلنت في بيان آخر استهدافها أيضاً قاعدة "حتسريم" الجوية في بئر السبع، وسبق أن استهدفت قاعدة "ياردن" في الجولان المحتل عبر الطيران المسيّر.

تأتي عمليات المقاومة "استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال"، واستمراراً لنهجها في مقاومته، ونصرةً لأهل غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين العُزّل من أطفالٍ ونساء وشيوخ.

وأكدت المقاومة استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء".