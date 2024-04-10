إصابة 6 جنود بغزة و10 آلاف جندي يعانون أعراضا نفسية

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 6 عسكريين في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين تحدثت وسائل إعلام عبرية عن إصابة آلاف الجنود بأعراض نفسية جراء الحرب.

وجاء الإعلان عن الإصابات الجديدة بعد إعلان جيش الاحتلال سحب كل القوات البرية من جنوب قطاع غزة، ما عدا كتيبة واحدة، وأنه لم يتبقَّ في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم، وهو الممر الذي أقامه جيش الاحتلال لقطع الشمال عن الجنوب، بهدف منع سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع.

وبإعلان جيش الاحتلال عن الإصابات الجديدة، يرتفع عدد جرحاه منذ بدء الحرب إلى 3208 ضباط وجنود، بينهم 1561 أصيبوا خلال العملية البرية.

ويشير جيش الاحتلال إلى أن 263 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، بينهم 28 جراحهم خطيرة.

ويأتي ذلك مع مضي أكثر من 6 أشهر على بدء الحرب الأطول على قطاع غزة، الذي يستعد لاستقبال عيد الفطر، بينما يواصل الاحتلال حربه رغم صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، ورغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.