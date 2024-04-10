الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى من جنين

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء أمس، عن عدد من الأسرى من محافظة جنين.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير الكفيف عز الدين أحمد عمارنة (58 عاما) من بلدة يعبد جنوب جنين، بعد أن أمضى عامين وشهرا في سجون الاحتلال.

كذلك أفرجت عن الأسير عمارنة عند حاجز الظاهرية في مدينة الخليل حيث كان يقبع في سجن "النقب".

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت عمارنة في 21 فبراير/ شباط 2022، وصدر بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، وقد أضرب عن الطعام مدة 12 يوماً خلال اعتقاله.

والمحرر عمارنة أسير سابق اعتقل أكثر من 10 مرات سابقاً، وأمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 9 سنوات، جلّها رهن الاعتقال الإداريّ.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير الجريح نور الدين صابر محمد جربوع من مخيم جنين، بعد أن أمضى عامين في سجون الاحتلال.

كما أفرجت عن الأسير جربوع عند حاجز نعلين قضاء رام الله، حيث كان يقبع في عيادة سجن "الرملة".

واعتقل جربوع في التاسع من أبريل/ نيسان 2022، وتعرض لعدة إصابات بليغة برصاص الاحتلال خلال عملية اعتقاله، تسببت له بشلل نصفي، ونقل في بداية اعتقاله إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيليّ، ولاحقًا إلى "عيادة سجن الرملة".

وذكر منتصر سمور، مدير نادي الأسير في جنين، أن جربوع واجه منذ اعتقاله إهمالًا طبيًا خطيرًا، أدى إلى إصابته بالتهابات، وتقرحات حادة في جسده، وتعمدت إدارة السّجون عدم توفير فرشة خاصة له، ونتيجة لعدم قدرته على الحركة أدى ذلك إلى حدوث هذه التقرحات، وإصابته بالتهابات خطيرة.

كما نتج عن الإصابة البليغة إلى جانب إصابته بالشلل، بإحداث فتحة في ظهره بجرح طوله 25 سم، وبعمق 10 سم، وتعفن في منطقة الإصابة، ونقل عدة مرات إلى مستشفى "اساف هروفيه" الإسرائيلي.

كما أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير شادي تحسين أحمد تركمان من بلدة يعبد، بعد أن أمضى 4 سنوات وشهرين في سجون الاحتلال.

وتم الإفراج عن الأسير تركمان عند حاجز الظاهرية حيث كان يقبع في سجن "نفحة"، وهو معتقل منذ 10/02/2020.

وأفرجت سلطات الاحتلال كذلك عن الأسير محسن حسان كميل من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد أن أمضى عامين في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

وتم الإفراج عن الأسير كميل عند حاجز الظاهرية حيث كان يقبع في سجن "النقب"، وهو معتقل منذ 30/3/2022.

يذكر أن الأسير كميل حصل على (قرار جوهري) من المحكمة العليا لاحتلال بالإفراج عنه بتاريخ 24/11/2023، وعند موعد الإفراج عنه تم تحويله مره أخرى إلى الاعتقال الإداري.