فجر العيد.. الاحتلال يقتحم الضفة الغربية ويعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر اليوم الأربعاء- أول أيام عيد الفطر حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، وسط مواجهات في عدة محاور.

ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت ريما والنبي صالح ونفذت مداهمات اعتقلت خلالها الشاب خير حسين البرغوثي قبل أن تنسحب.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامي الزناتي من عمارة السراج في الحي الشمالي بمدينة طولكرم واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة خلال اقتحام المدينة فجر أول أيام العيد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فادي العموري بعد خروجه من صلاة الفجر في مدينة طولكرم.

كذلك، اعتقلت الشاب عمرو منير الصيفي من بلدة تل غربي نابلس خلال حملة دهم في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبدالرحمن رضا طلال سمارة من قرية بيت مرين شمال غرب نابلس.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا، بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية للاحتلال اقتحمت البلدة وتجولت في عدة أحياء، وان مواجهات شديدة اندلعت بين المواطنين قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

و في جنين، فقد اقتحمت قوات الاحتلال قرى الجلمة، وبيت قاد، جلبون، وفقوعة، وعرانة ودير غزالة، وعرانة، شمال شرق جنين، وبلدة عانين غربا.

وشنت قوات الاحتلال حملة تفتيش وتفتيش واسعة بعد مداهمتها أحياء القرى في خطوات استفزازية، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأكدت المصادر أن جنود الاحتلال داهموا منزل الشاب نضال زكارنة في دير غزاله، واحتجزوا عائلته، وعاثوا فيه فسادا.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرقا

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي، وتحولت في عدة أحياء بالبلدة، كما نشرت فرق راجلة في عدة أماكن،، وسط تحليق منخفض لطائرات الاستطلاع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الدهيشة ببيت لحم.