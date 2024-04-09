14 دولة عربية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

فلسطين اليوم

أعلنت 14 دولة عربية أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الاثنين.

وهذه الدول هي السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين، ومصر والسودان وفلسطين، ولبنان واليمن وتونس والجزائر وسوريا وموريتانيا، وذلك وفق ما أعلنت مصادر رسمية بهذه الدول.

في المقابل، دعا المفتي العام للأردن، أحمد الحسنات، إلى تحري هلال شهر شوال، الثلاثاء لتحديد موعد بدء عيد الفطر المبارك، مما يعني أن العيد قد يوافق الأربعاء أو الخميس.

وشهدت بداية شهر رمضان اختلافات في إعلان رؤية الهلال، فقد أعلنت 17 دولة عربية بدء رمضان يوم الاثنين 11 مارس/آذار الماضي، في حين شهد كل من الأردن والمغرب وسلطنة عمان وليبيا تأخر بداية رمضان إلى الثلاثاء.

وبعيدا عن الدول العربية، أعلنت تركيا التي تعتمد الحسابات الفلكية أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر.

ويحل عيد الفطر هذا العام وسط حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في المرافق الحيوية والمستشفيات وكارثة إنسانية غير مسبوقة.