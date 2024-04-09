جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر للمرة الأولى منظومة "القبة الحديدية البحرية"

فلسطين اليوم

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، في بيان "بعد انطلاق صافرات الإنذار في منطقة إيلات إثر تسلل جسم طائر معاد، حددت القوات البحرية هدفا جويا مشبوها يعبر نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأعلن جيش الاحتلال انه نشر للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة، منظومة الدفاع الصاروخية الجديدة المحمولة على متن سفينة حربية والمسماة القبة سي "سي دوم"، وذلك بهدف التصدي لهدف "مشبوه" اخترق المجال الجوي للبلاد قرب مدينة إيلات في أقصى الجنوب، وفق ما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

ومنظومة "سي دوم" هي النسخة البحرية من منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي، التي تستخدم للحماية من الهجمات بالقذائف والصواريخ.