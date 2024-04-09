نادي الأسير يقيم بيت عزاء للشهيد وليد دقة في جنين

فلسطين اليوم

أقام نادي الأسير في مقره بمحافظة جنين، اليوم الثلاثاء، بيت عزاء لشهيد الحركة الأسيرة وليد دقة.

وأم بيت العزاء، ممثلو المؤسسات الرسمية والأمنية والأهلية والفصائل الفلسطينية بمحافظة جنين وأسرى محررين وأهالي الأسرى.

وأكد المعزون أن ما جرى مع الشهيد الأسير وليد دقة، مثال حي على سياسة الاحتلال الهمجية والانتقامية، وهو نتاج جريمة الحرمان والإهمال الطبي المتعمد من إدارة سجون الاحتلال.

ودعوا كل العالم للوقوف إلى جانب الأسرى لانتزاع حقوقهم ونيل حريتهم.