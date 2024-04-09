الصحة: 153 شهيدًا و60 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بوصول 153 شهيدًا و60 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر حتى اليوم الـ186 على التوالي.

وأشارت الصحة، في تقريرها اليومي إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 33360 شهداء و75993 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.