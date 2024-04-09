الاحتلال يغلق حاجز تياسير العسكري شرق طوباس

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الاحتلال أغلق الحاجز بكلا الاتجاهين أمام المواطنين، ما تسبب بأزمة مركبات.

ويشهد الحاجز منذ أمس إغلاقا شبه كامل، بعد أن أطلق الاحتلال النار على فتاة، ما أدى إلى استشهادها.

ويعتبر حاجز تياسير العسكري المنفذ الرئيسي لسكان طوباس والمناطق المجاورة، إلى الأغوار الشمالية.