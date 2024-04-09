نشطاء يتظاهرون في شيكاغو ضد استمرار دعم بايدن للعدوان على غزة

فلسطين اليوم

اعتصم المئات من النشطاء في مدينة شيكاغو الأميركية أثناء حفل انتخابي في أحد فنادق المدينة لجمع التبرعات لصالح حملة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي كان حاضرا فيه لدعم حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لزيادة الضغط عليه لوقف الدعم العسكري والمادي لدولة الاحتلال في حربها على غزة.

وهتف النشطاء خلال الاعتصام الذي رفع فيه الرايات المنددة باستمرار الجرائم في غزة، ضد الدعم اللامحدود الذي تقدمه الإدارة الأميركية منذ بداية الحرب لدولة الاحتلال، ورفضهم استخدام "أموال ضرائبهم" لدعم الحرب على قطاع غزة.

وطالب النشطاء، الرئيس بايدن بالتحرك الفوري لوقف القتل الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين أمام العالم دون تحرك.