سيناتور أميركية: ما تفعله "إسرائيل" في غزة خطأ.. وسيتبين للجميع أنّه إبادة جماعية

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن السيناتور إليزابيث وارن، قولها إنّ "المسؤولين الدوليين يمكن أن يجدوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة إبادة جماعية، من الناحية القانونية".

وأضافت وارن أنّه "يوجد أدلة كافية على ارتكاب إبادة جماعية في غزة"، وأنّ "ما تفعله إسرائيل خطأ"، مشيرةً إلى "تجويع الأطفال بين السكان المدنيين، وإسقاط قنابل على مناطق مكتظة بالسكان".

وتزايدت انتقادات وارن لإدارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في الأشهر الأخيرة، كما طرحت فكرة فرض قيود على المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، وفق الصحيفة.

وفي أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة الأسبوع الماضي، قالت وارن لشبكة "CNN" إن الكونغرس "يتحمل مسؤولية التصرف، ولا يمكنه الموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل"، معتبرةً أنّ ذلك انتهاك للقوانين الأميركية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالوصول إلى الإغاثة الإنسانية.

وقبل أيام، قال مسؤول أميركي لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية إنّ "الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في(منظمة المطبخ المركزي العالمي) في غزة بدا متعمداً".

وأكد مسؤولون أميركيون للصحيفة أنهم "محبطون من الطريقة التي أجرت بها إسرائيل التحقيقات في الماضي، ويشككون في أنه ستكون هناك مساءلة".