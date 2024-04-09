مادورو يجدد هجومه على "العدل الدولية": تابعة للوبي الغربي الإمبريالي

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ محكمة العدل الدولية "لم تفعل شيئاً تجاه الإبادة التي تحصل في غزة"، وأنها "تابعة للوبي الغربي الإمبريالي".

وقال مادورو إنه في غزة، لا توجد حرب، بل إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، إبادة منقولة مباشرة على الهواء في وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن الاحتلال يقتل النساء والأطفال كل يوم بصواريخ عالية الدقة، وكل يوم، يدمر المستشفيات والكنائس والجوامع.

وتابع: "لقد دمروا 80%؜ من البيوت والمنازل والأبنية والبنى التحتية لغزة، وماذا فعلت محكمة العدل الدولية؟ لا شيء، لماذا؟ لقد تم تعيينهم من قبل اللوبي التابع لإمبريالية الغرب".

وقبل أيام، قال مادورو، إنّ محكمة العدل "لم تفعل شيئاً في هذه اللحظة التاريخية من أجل حماية حق الشعب الفلسطيني"، مشدّداً على أنّ "أخلاقياتها أصبحت موضع شك".

وطالب الرئيس الفنزويلي المجتمع الدولي بإدانة جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها "إسرائيل"، مندداً بأداء "العدل الدولية" وغيرها من المؤسسات الدولية، مؤكداً أنّ هذه المنظمات "تُركت عاريةً".