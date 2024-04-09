خلال 72 ساعة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف ثلاثة أهداف للاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها خلال 72 ساعة، "هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة، وآخر في عسقلان إضافة إلى ميناء عسقلان النفطي".

كما أعلنت في بيان آخر، استهدافها أيضاً قاعدة "حتسريم" الجوية في بئر السبع.

وكانت قد أعلنت، قبل يومين، استهداف قاعدة "ياردن" في الجولان المحتل، عبر الطيران المسيّر.

وتأتي عمليات المقاومة "استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال"، واستمراراً لنهجها في مقاومته، ونصرةً لأهل غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين العُزّل من أطفالٍ ونساء وشيوخ.

وأكدت المقاومة استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء".

وقبل ذلك، أعلنت المقاومة استهداف مجاهديها، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.