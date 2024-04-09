"الجهاد الإسلامي" تعلن اعتقال الاحتلال المتحدث باسمها في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، أمس الاثنين، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الناطق الإعلامي باسم الحركة في قطاع غزة طارق سلمي وتعرضه للتنكيل.

وقالت الحركة، في منشور عبر منصة تليغرام، "ندين إقدام جيش العدو على اعتقال طارق سلمي الناطق الإعلامي باسم الحركة، والتنكيل به".

وحملت الحركة الاحتلال "المسؤولية كاملة عن سلامته".

ولم توضح الحركة حيثيات اعتقال سلمي أو تاريخ اعتقاله، فيما لم يصدر عن سلطات الاحتلال أي تعقيب على الأمر.

ويشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.