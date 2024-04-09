حماس: موقف "إسرائيل" من المفاوضات لا يزال متعنتاً.. والحركة تدرس ردّها

فلسطين اليوم

أعلنت حركة حماس، أنه خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة، "تسلمت الحركة الموقف الإسرائيلي، بعد جهود الوسطاء في مصر وقطر وأميركا".

وذكرت في بيانها، أنه مع حرص حماس على التوصل لاتفاق يضع حداً للعدوان إلا أن موقف "إسرائيل، لا يزال متعنتاً ولم يستجب لأي من مطالب شعبنا ومقاومتنا".

كذلك، ذكرت حماس، أنه رغم تعنت الاحتلال، فإن قيادة الحركة "تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية وطنية، وستبلغ الوسطاء ردّها حال الإنتهاء من ذلك".

وكانت "القناة 12" العبرية، قد أفادت أمس الإثنين، أن الوفد الإسرائيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس "الموساد" ديفيد برنياع، في طريقه للعودة إلى كيان الاحتلال.

وذكرت إنّ يوم الأحد الماضي، "شهد وضع خطة أميركية شاملة مقبولة من الوسطاء، وأجريَ نقاش حثيث بشأنها بين المشاركين بمن فيهم رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA"، مضيفةً أنهم في "إسرائيل" يقولون إنها خطة جدية، وينتظرون الرد عليها.

وفي وقت سابق، أكد مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية للميادين، أنّ "كل المحاولات والأوراق والجهود التي يبذلها الوسطاء لإنجاز اتفاق وصفقة تبادل واجهها الاحتلال بالتعنت والإفشال".

وأضاف المصدر أنّ "وفد قيادة المقاومة ذهب إلى المفاوضات في القاهرة متسلحاً بالموقف الوطني المجمع عليه فلسطينياً"، مضيفاً أنّ "المطالب الفلسطينية واضحة ولا اتفاق ولا صفقة تبادل دون تحقيقها".