السيد نصر الله في تكريم الشهيد زاهدي: من قال إنّنا لا نتجاوز الخطوط الحمر مع الاحتلال؟

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أنّ "الحماقة التي ارتكبها الإسرائيليون على القنصلية الإيرانية في دمشق عجّلت" اتصال الرئيس الأميركي، جو بايدن، برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين بنتنياهو، مشدداً على أنّ هذا الاتصال هو "دليل على أنّ الأميركييستطيع أن يفرض على إسرائيل ما يشاء".

وفي الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفال التكريمي، الذي أقامه حزب الله لمناسبة استشهاد قائد قوة القدس في لبنان وسوريا، في حرسالثورة الإيراني، محمد رضا زاهدي، ورفاقه، شدّد السيد نصر الله على أن بايدن زعم أنّ ضغطه على نتيناهو جاء "بسبب مقتل عمّال إغاثة،حيث طالبه باتخاذ إجراءات".

وفي هذا الإطار، أشار السيد نصر الله إلى قيام رئيس أركان "الجيش" الإسرائيلي، هرتسي هليفي، بعزل رئيس هيئة أركان لواء "ناحال"،وتوبيخ قائد المنطقة الجنوبية، وقائد في "ناحال"، مؤكداً أنّ هذا "أمر كبير في العرف العسكري".

وأضاف السيد نصر الله أنّ من جملة الاعتراضات، التي يتعرّض لها نتنياهو داخل الاحتلال، هي عدم إمكان تأمين الذخيرة أو خوضالحرب، لا في غزة ولا في لبنان، من دون الولايات المتحدة.

في السياق نفسه، شدّد الأمين العام لحزب الله على أنّ "ما حدث يدين واشنطن، لأنّها تحرّكت من أجل عمّال إغاثة فقط، بينما لم تتحرّك منأجل الضغط بعد استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد فلسطيني".

نتنياهو سيحاول عرقلة المفاوضات

وفي حديثه عن الحرب في غزة، أكد السيد نصر الله أنّ الألوية الإسرائيلية، التي انسحبت من خان يونس، "انسحبت ذليلةً تحت النار"،مشيراً إلى أنّ الاحتلال عانى الهزيمة في خان يونس، بعد ساعات فقط من حديث وزير أمنه، يوآف غالانت، من غلاف غزة، عن هزيمةحماس.

ولفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يخوض أطول حروبه في منطقتنا، وهو يقرّ بأنّه، بعد 6 أشهر على الحرب، لم يُعِدْ أكثر من نصفالأسرى، ولم يدخل رفح، ويعلن عن مقتل ضباط وجنود جدد، بينما لا تزال صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة.

وأضاف السيد نصر الله أنّ ما يقوله الإسرائيليون أنفسهم يتكلم على هزيمة الاحتلال، واصفاً نتنياهو بـ"المنفصل عن الواقع، إذ قال الأحدإنّ إسرائيل حقّقت نصراً، في حين أن كل العالم يقول له أنت خسرت".

وأمام ذلك، رأى الأمين العام لحزب الله أنّ نتنياهو "سيحاول عرقلة المفاوضات من تحت الطاولة، لأنّ وقف إطلاق النار سيعني انتهاءه" معوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسليئيل سموتريتش، وحزب "الليكود" الذي يتزعّمه، لأنّهم سيذهبون إلى التحقيق.

إلى جانب ذلك، أكد السيد نصر الله أنّ أحد أهم شروط حماس، بالنيابة عن فصائل المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة، هو "الانسحاب منقطاع غزة وفتح الشمال على الجنوب"، مرجّحاً أن يكون الاحتلال "رضخ وخرج من غزة، قبل أن يصبح المطلب في المفاوضات ملزماً".

"إسرائيل" اعتدت على إيران بصورة مباشرة

ولدى حديثه عن العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، أكد الأمين العام لحزب الله أنّ الاعتداء على المستشارين الإيرانيين"يحمل جديدين: أولّهما استهداف أرضٍ إيرانية، الأمر الذي يعني اعتداءً على ايران لا على سوريا فقط. والثاني هو مستوى الاغتيال، لأنّاللواء زاهدي كان رئيس المستشارين الإيرانيين في لبنان وسوريا".

وأضاف السيد نصر الله أنّ التقديرات تشير إلى أنّ الاحتلال "أخطأ التقدير في استهداف القنصلية، نسبةً إلى ما الموقف الإيراني المعلن،وما يُنتظر من رد فعلٍ من طهران"، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة و"إسرائيل" وقادة العالم كلّه "سلّموا بأنّ الرد الإيراني قادم، وهذا حق".

وشدّد السيد نصر الله على أنّ استهداف المستشارين الإيرانيين في القنصلية في دمشق هو "الاعتداء الإسرائيلي الأكبر من نوعه فيسوريا، منذ أعوام"، مؤكداً أنّه جاء "بسبب فشل الحرب الكونية على سوريا، والتي كانت إسرائيل ضالعةً فيها".

في السياق نفسه، أشار إلى أنّ حضور حرس الثورة الإيراني في كلٍّ من سوريا ولبنان يعود إلى عام 1982، بعد الاجتياح الإسرائيليللبنان، ليساعد على مواجهته، على الرغم من الحرب الكونية التي فُرضت على إيران في تلك الفترة.

وأوضح السيد نصر الله أنّ حضور كادر حرس الثورة "كان بصفة استشاريين تدريبيين"، مضيفاً أنّ وجود المستشارين العسكريين فيالقنصلية الإيرانية في دمشق "هو أمر طبيعي ومن الأعراف العالمية".

وأضاف أنّ الاحتلال "يعلن حرباً علنيةً، ويزعم استهداف قواتٍ إيرانية، بينما يستهدف في الواقع المستشارين الإيرانيين، الذين قاموابخدمات جليلة على مستوى المقاومة في المنطقة"، موضحاً أنّ الاستهداف ينطلق من "فهم الإسرائيلي دور مستشاري الحرس في منطقتنا،على مستوى المقاومة".

وأكد السيد نصر الله أنّ استهداف المستشارين الإيرانيين في سوريا هو "جزء من المعركة الأساس، الأكثر وضوحاً وشرعيةً"، وهي الصراعمع الاحتلال.

إسقاط "هرمز 900" يقرئ قدرات الدفاع الجوي للمقاومة

وتطرّق الأمين العام لحزب الله، في كلمته، إلى إسقاط المقاومة الإسلامية في لبنان طائرة "هرمز 900"، وهي فخر الصناعة الإسرائيلية،مؤكداً أنّ "قيمتها، عسكرياً وتجارياً، ضُربت".

وأضاف السيد نصر الله أنّ المقاومة "لا تريد إظهار نوع الصاروخ الذي أسقط الطائرة"، موضحاً أنّ "أهمية العملية تكمن في إسقاطالطائرة هرمز عند الخطوط الأمامية، وهي تقرئ ما لدى المقاومة من قدرات في الدفاع الجوي".

ولفت إلى أنّ الاحتلال عدّ إسقاط الطائرة تجاوزاً للخطوط الحمر، متوجهاً إليه بالتساؤل: "ومن قال إنّنا لا نتجاوز الخطوط الحمر؟".

بالإضافة إلى ذلك، تحدّث السيد نصر الله عن الوضع الداخلي اللبناني الداخلي، وتحديداً اتهام حزب الله بخطف شخص، الأحد، في مدينةجبيل، من جانب حزبي القوات والكتائب وبعض القنوات التلفزيونية، مؤكداً أنّ الكلام الذي سُمع "يُذكّر بالحرب الأهلية".

وأكد السيد نصر الله أنّ كشف مصير المخطوف سيشكّل "فضيحةً حقيقيةً لحزبي القوات والكتائب، على نحو يُظهر أنّها ليسا أهل حقوحقيقة، بل أصحاب فتن يبحثون عن الحرب الأهلية".

وأضاف أنّ الحزبين "حاولا ترويع أهالي جبيل كسروان، وأرسلا رسائل تهديد"، مشدداً على أنّ هذه "خطوة خطرة جداً، حتى ينقطعالنفس، وعليهما أن يفهما خطورتها".

الشهيد زاهدي.. استُشهد وعينه على غزة

وبشأن قائد قوة القدس في لبنان وسوريا، الشهيد محمد رضا زاهدي، أشار السيد نصر الله إلى أنّه كان "كغيره من الشبان، من عمادالثورة الإسلامية في إيران"، مؤكداً أنّ هؤلاء الشبان "تحمّلوا المسؤوليات الكبيرة مبكّراً، وهم قيادات أفرزها الميدان".

وأوضح الأمين العام العام لحزب الله أنّ علاقة الشهيد بلبنان بدأت عام 1988، مع تسلّم الشهيد قاسم سليماني قوة القدس، واختيارهزاهدي حينها مسؤولاً للحرس في المنطقة.

وواكب الشهيد زاهدي مع المقاومة الإسلامية في لبنان، كما قال السيد نصر الله، "مرحلةَ الذروة"، قبل عام 2000، بحيث أمضى 4 أعوامحينها، مواكباً أيضاً ما بعد التحرير من تحضير وتجهيز من أجل مواجهة الاحتلال.

وأضاف السيد نصر الله أنّ الشهيد زاهدي عاد إلى لبنان عام 2008، بعد ارتقاء الشهيد عماد مغنية، موضحاً أنّه "تم الإجماع على عودتهإلى المنطقة حينها، ليبقى عندنا 6 أعوام، حتى عام 2014".

وفي عام 2020، عاد الشهيد زاهدي إلى لبنان، حيث بقي إلى حين استشهاده، ليكون "أمضى من حياته 14 عاماً بيننا"، بهدف تقويةالمقاومة لتكون في مستوى الاقتدار المطلوب.

بالإضافة إلى ذلك، أشار السيد نصر الله إلى أنّ الشهيد "كان يصرّ على التوجه إلى جنوبي لبنان، من أجل أن يكون مع المقاومين"، مؤكداًأنّ قلبه وعقله وعينه كانت على غزة، منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى، إلى حين شهادته".

وشدد على أنّ "قادتنا الشهداء يبحثون عن النصر، كونه مشروع أمة، بينما يأملون الشهادة ويعدّونها مشروعاً شخصياً"، مؤكداً أنّ هذهالمعركة "ليست فقط لتحرير المقدسات، بل لتحرير الأمة من مشاريع الاحتلال والنهب والسلب".