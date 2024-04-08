استطلاع: بعد 7 أكتوبر.. غالبية الطلاب الإسرائيليين تعاني من اضطرابات عقلية ونفسية

فلسطين اليوم

نشر موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي استطلاعاً جديداً تجريه وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، أظهر أنّ أكثر من نصف الطلابالإسرائيليين باتوا يعانون من الاضطرابات النفسية يومياً بعد السابع من أكتوبر 2023.

وأشار الموقع إلى أنّ وزارة التربية والتعليم تجري أول مسح لفحص الحالة النفسية والوظيفية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، مبيّناً أنّنتيجة المسح "مقلقة".

وبحسب الاستطلاع الأول الذي تجريه وزارة التربية والتعليم منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي بحثتأثير الحرب الحالية على الحالة النفسية للطلاب الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14-18 عاماً، وعلى أنماط سلوكهم، فقد أظهرارتفاعاً كبيراً في نسبة الطلاب الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية.

وأظهرت النتائج أنّ 53% من الطلاب يعانون من اضطرابات عقلية وعاطفية، وأنّ طالباً من كل طالبين في المدارس المتوسطة والثانوية يعانيمن اضطرابات عقلية يومياً.

وفي وقت سابق، تحدّث موقع "أوراسيا ريفيو"، عن دراسةٍ أجراها باحثون في مركز "روبين" الأكاديمي في "إسرائيل" وجامعة كولومبيا،تبحث في التأثير الواسع على الصحة العقلية للإسرائيليين، والذي تضاعف بُعيد عملية "طوفان الأقصى.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق أنّ "هناك ارتفاعًا بنسبة 90% في استخدام الأدوية ذات التأثير النفسيفي أعقاب الصدمة، التي يختبرها الكثيرون من الإسرائيليين منذ اندلاع الحرب".

كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ نظام الصحة العقلية في "إسرائيل" يواجه الانهيار، نظام الصحة العقلية في "إسرائيل" يواجهالانهيار، مشيرةً إلى أنّ عشرات الأطباء النفسيين يغادرون إلى بريطانيا نتيجة الإحباط بسبب عبء العمل الثقيل.