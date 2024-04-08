8145 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي

فلسطين اليوم

ارتفعت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية، بعد الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى نحو 8145 حالة.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأضاف: "يواصل الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، دون أن يستثني المرضى والجرحى وكبار السّن".

واعتقلت قوات الاحتلال، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 45 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية؛ أفرجت عن غالبيتهم بعد إخضاعهم للتحقيق الميداني.

وأوضح نادي الأسير: "تركزت عمليات التحقيق الميداني في مدينة دورا جنوبي غرب الخليل، حيث حُقق مع العشرات من المواطنين، منهم رهائن للضغط على أبناءهم لتسليم أنفسهم".

وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، طولكرم، نابلس، والقدس المحتلة.