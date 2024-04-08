استشهاد شابة برصاص الاحتلال شرق طوباس

فلسطين اليوم

استشهدت شابة، صباح اليوم الاثنين، متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي صوبها بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن، أثناء مرورها عبر حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشابة، (لم تعرف هويتها بعد).

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن الشابة رفضت الانصياع إلى تعليمات الجنود بالتعريف عن فسها، وحاولت طعن جنود الاحتلال في الموقع، فأطلقوا النار عليها، مشيرا إلى أنه لم تقع أي إصابات بصفوف القوات.

وتلقى الهلال الأحمر الفلسطيني بلاغا عن إصابة فتاة بالرصاص الحي على حاجز تياسير قرب طوباس، ومنع الاحتلال طاقم الإسعاف من الوصول للموقع.

وأغلق الاحتلال الحاجز بكلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية.