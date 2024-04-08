برنامج الأغذية العالمي يجدد التحذير من مجاعة شمالي غزة

فلسطين اليوم

جدد برنامج الأغذية العالمي، التحذير من "اقتراب المجاعة أكثر من أي وقت مضى" شمالي قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور على حساب البرنامج التابع للأمم المتحدة عبر منصة إكس بمناسبة مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الأغذية العالمي إنه "وبعد 6 أشهر على النزاع، الجميع بقطاع غزة يواجهون الجوع".

وشدد على أن "المجاعة أصبحت أقرب من أي وقت مضى في الشمال".

وأضاف البرنامج الأممي إنهم بحاجة إلى عاملين بالمجال الإنساني، وإمدادات إنسانية ليتمكنوا من التحرك بحرية وأمان في أنحاء غزة.

واختتم بالقول إن "الخيار في غزة واضح، إما زيادة دخول المساعدات أو المجاعة".