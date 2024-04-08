المقاومة تفجر عبوة ناسفة بدبابة للاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بتفجير عبوة ناسفة بجرافة إسرائيلية من طراز "دي-9" في مخيم بلاطة، شرقي نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، مخيم بلاطة شرق نابلس، بعدد من المركبات وجرافتين، ونشرت القناصة فوق أسطح عدد من المنازل، وسمع أصوات اطلاق الرصاص الحي، دون التبليغ عن إصابات.

وأعلنت كتيبة طولكرم في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ مجاهديها اشتبكوا فجر اليوم مع قوات الاحتلال في عدة محاور، وقاموا بنصب عدد من الكمائن.

وتشهد الضفة الغربية عمليات فدائية متتالية ينفذها المقاومون الفلسطينيون في مناطق متعددة من الضفة، في ظل إمعان الاحتلال في الاعتداء على مدن وقرى هناك، بالتوازي مع تواصل مجازره في قطاع غزة.