شهداء وإصابات في سلسلة غارات اسرائيلية على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي للاحتلال استهدف مناطق وسط وجنوب قطاع غزة في اليوم الـ185 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل شهره السابع.

وأفادت مصادر صحية بالقطاع، باستشهاد 7 مواطنين على الأقل، واصابة آخرين، في قصف للاحتلال وسط القطاع ومخيم الشجاعية.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي مدينة رفح ومحيطها بسلسلة من الغارات العنيفة، طالت منازل ومنشآت وأراض زراعية.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منطقة البراهمة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بينما استهدفت غارات مماثلة محيط مستشفى "الكويتي" ومناطق شمال شرقي المدينة.

كما شن طيران الاحتلال غارتين استهدفتا شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء أمس الأحد، بعد استهداف الاحتلال لمناطق مختلفة في مخيم النصيرات وفي رفح في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منشأة تجارية تؤوي نازحين في أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد شاب على الأقل وأصيب عدد آخر، بعد قصف الطيران الإسرائيلي الحربي مواطنين في بلدة النصر شمالي رفح.