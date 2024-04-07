الجهاد الإسلامي تزف الشهيد دقة: جسّد المعاناة التي يعيشها أسرانا في الزنازين

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء الشعب الفلسطيني عميد الأسرى وجنرال الصمود الأسير المجاهد وليد دقة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إن استشهاد الأسير وليد دقة داخل سجون الاحتلال، بعد رفض العدو إطلاق سراحه رغم إنهائه مدة أسره الظالمة ورغم إصابته بأمراض خطيرة جعل منه تجسيدا حيا للمعاناة التي يعيشها أسرانا البواسل داخل الزنازين والمعتقلات.

وختمت بالقول: نعاهد أبناء شعبنا وذوي أسرانا بأن لا نألو جهدا في سبيل تحرير أسرانا من زنازين الاحتلال.