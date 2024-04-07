المقاومة تواصل استنزاف العدو..وعمليات نوعية لسرايا القدس..قنص وقصف وإسقاط مسيرات

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة في قطاع غزة تصدّيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغّلة ضمن ملحمة "طوفان الأقصى"، مكبّدةً إياه المزيد من الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح.

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها مجمّع "أشكول" الاستيطاني، ومستوطنات غلاف غزة، برشقاتٍ صاروخية.

وأكد مجاهدو سرايا القدس، بعد عودتهم من نقاط الاشتباك، تمكّنهم من إسقاط طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، والسيطرة على أخرى مسيّرة من نوع "سكاي لارك"، كانتا تحلّقان في سماء مدينة غزة.

إضافةً إلى ذلك، تمكّنت وحدة القنص في السرايا من قتل جندي إسرائيلي، كان متحصّناً في أحد المنازل بمنطقة الشيخ عجلين، جنوبي غربي المدينة.

ونشر الإعلام الحربي للسرايا مشاهد توثّق تجهيز الرشقات الصاروخية وتربيضها وإطلاقها، من قلب محاور التقدم، شمالي القطاع. وأظهر الفيديو استهداف أسدود وعسقلان المحتلتين ومستوطنات غلاف غزة، في ذكرى "يوم القدس العالمي".

في غضون ذلك، نشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام فاصلاً بعنوان "ستحترقون"، يضمّ مشاهد من عمليات مختلفة خاضتها "القسّام" ضدّ "جيش" الاحتلال، عند مختلف محاور القتال.