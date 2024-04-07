لبنان: بالصواريخ والمدفعية والمسيّرات.. حزب الله يستهدف تجهيزات الاحتلال وتجمعات جنوده

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله استهدافها ثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.‏

وعند الساعة 4:10، شنّت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على تجمع ‏مُستحدث لجنود الاحتلال وآلياته خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، مؤكّدةً تحقيق إصابة هدفها ‏بدقة.‏

واستهدفت كذلك مربضاً ‏مُستجداً لمدفعية الاحتلال في محيط موقع "المنارة" الإسرائيلي بقذائف المدفعية.‏

وأكّدت المقاومة، في بياناتها، أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت المقاومة أنّ مجاهديها استهدفوا مقر قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي والصاروخي في ثكنة "كيلع" والقاعدة ‏الصاروخية والمدفعية الإسرائيلية في "يوآف" في الجولان السوري المحتل.

وقالت المقاومة إنّ هذه العملية، التي نفذت بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" جاءت رداً على اعتداء الاحتلال على منطقة البقاع، ودعماً لغزة.

هذا ونشر الإعلام الحربي مشاهد توثق عملية استهداف المقاومة موقع جل العلام التابع لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.