سريع: قواتنا المسلحة نفّذت 5 عمليات عسكرية خلال الساعات الـ72 الماضية

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، تنفيذ 5 عمليات عسكرية خلال الساعات الـ72 الماضية، وذلكانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وشملت هذه العمليات استهداف القوات البحرية سفينةَ "Hope Island" البريطانية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحريةالمناسبة، حيث حققت إصابة مباشرة.

واستهدفت القوات المسلّحة اليمنية أيضاً سفينتين إسرائيليتين، كانتا متّجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة، الأولى هي "MSC Grace F" في المحيط الهندي، والثانية هي "MSC Gina" في البحر العربي.

وتمّت هاتان العمليتان بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنّحة، وقد حقّقتا أهدافهما بنجاح، كما أكد سريع.

أما سلاح الجو المسيّر في القوات المسلّحة اليمنية فاستهدف في عمليتين عسكريتين عدداً من الفرقاطات الحربية الأميركية في البحرالأحمر، باستخدام عدد من الطائرات المسيّرة، محققاً أهدافه بنجاح.

وجدّد سريع تأكيد استمرار القوات المسلّحة اليمنية في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية، وتلك المرتبطة بالاحتلال والمتّجهة إلى موانئفلسطين المحتلة، في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، حتى وقف العدوان على قطاع غزة، ورفع الحصار عن أهله.

يأتي ذلك في وقت تجدّد الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا عدوانهما على اليمن، حيث استهدفتا منطقة الطائف، في مديرية الدريهمي،جنوبي محافظة الحُدَيْدة الساحلية، غربي البلاد، مطلع الشهر الجاري.

وفي الـ26 من الشهر الماضي، أكد سريع تنفيذ القوات البحرية والقوة الصاروخية في القوات المسلّحة 4 عمليات مشتركة على 4 سفن، منهاسفينتان أميركيتان في البحر الأحمر وخليج عدن.

ونفّذ سلاح الجو المسيّر عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت مدمّرتين أميركيتين في البحر الأحمر، فيما تم أيضاً تنفيذ عدة عمليات في اتجاهمواقع الاحتلال الإسرائيلي في أم الرشراش، جنوبي فلسطين المحتلة.