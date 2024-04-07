بعد نحو 40 عاماً من النضال في سجون الاحتلال.. استشهاد الأسير وليد دقة

فلسطين اليوم

أعلن نادي الأسرى وهيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين استشهاد الأسير وليد دقة داخل مستشفى آساف هروفيه الإسرائيلي إثر تدهورحالته الصحية.

كما أكّدتا هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك صدر عنهما؛ استشهاد الأسير الذي كان مصابًا بالسرطان، فيالسجون الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد أن قضى في الأسْر أكثر من 39 عامًا، في ظلّ إهمال طبيّ متواصل بحقّه من قِبلالسلطات الإسرائيلية، التي حرمت عائلته مرارا من زيارته، كما منعت محامين من ذلك.

وشدّدتا على أن استشهاده جاء "بعد سنوات واجه فيها سلسلة طويلة من الجرائم الطبية".

والأسير دقة أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق "أوسلو"، اعتقل في 25 من آذار/مارس 1986 إلى جانب مجموعة من رفاقه.

ويأتي استشهاد بعد يوم واحد من مطالبة منظمة العفو الدولية، إسرائيل بإطلاق سراح الأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية المصاببسرطان النخاع الشوكي، على خلفية تعرضه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي للتعذيب والإهانة والإهمال الطبي.