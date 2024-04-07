أبو شاهين: لن نمنح العدو في السياسة والمفاوضات ما عجز عن تحقيقه في الحرب

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ علي أبو شاهين، أن لا شيء مقدم على صوت المعركة في فلسطينوالوحدة في الميدان.

ولفت أبو شاهين، في حديث له على قناة الجزيرة مباشر، مساء اليوم الأحد، إلى أننا لن نمنح العدو في السياسة والمفاوضات ما عجز عنتحقيقه في الحرب، مشيراً إلى أن المقاومة أبدت مرونة وإيجابية في التفاوض ولكن قوبل ذلك بالمماطلة من العدو.

وأضاف: المقاومة لن تتراجع عن مطالبها بالانسحاب الشامل وعودة النازحين وإبرام صفقة تبادل، مشدداً على أن الدعم والتسليح الأمريكيللعدو متواصل وما يحدث بينهما هو خلاف تكتيكي.