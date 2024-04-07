منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية

فلسطين اليوم

قال منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، إن الأوضاع الإنسانية في غزة بأنها "كارثية"، مع مرور نصف عام على الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد القطاع.

وحذر ماكغولدريك في بيان له، اليوم الأحد، من أن "نصف سكان غزة معرضون لخطر المجاعة"، وأنّ سوء التغذية بين أطفال غزة وصل إلى "مستويات غير مسبوقة".

وأكد أن المجتمع الدولي مستعد لزيادة مساعداته لقطاع غزة، الذي يعاني من "ألم لا يمكن تصوره" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي

وطالب منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، إسرائيل بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق وبشكل آمن".