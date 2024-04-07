العفو الدولية" تجدد الدعوة إلى فتح طرق لإغاثة غزة

فلسطين اليوم

جددت منظمة العفو الدولية، ، الدعوة إلى فتح طرق إضافية لتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، مساء اليوم الأحد، : "بينما تدخل الحرب على غزة شهرها السادس، نستمر بالدعوة إلى فتح طرق إضافية لتسهيل إيصال المساعدات إليها".

وتعليقا على موافقة سلطات الاحتلال السماح بشكل مؤقت بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، قالت العفو الدولية إنه: "أمر ضروري للغاية إلا أنه غير كافٍ"