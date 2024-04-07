مواجهات مع الاحتلال في بلدة سيلة الظهر

فلسطين اليوم

إندلعت مساء اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سيلة الظهر، كما اقتحمت قريتي العطارة وطورة في جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وأضافت، أن تلك القوات اقتحمت قريتي طورة والعطارة جنوب المحافظة وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعةدون أن يبلغ عن أي اعتقالات في صفوف المواطنين.